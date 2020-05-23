После того как власти США бездоказательно обвинили Россию и Китай в проведении ядерных испытаний малой мощности, 15 мая высокопоставленные чиновники из высших органов национальной безопасности обсуждали в Белом доме возможность возобновления собственных испытаний, которые не проводились с 1992 года.

Об этом газете The Washington Post сообщили информированные анонимные источники. Собеседники издания подчеркнули, что эта встреча может иметь важные последствия в отношениях с другими ядерными державами и повлиять на отмену моратория.

Один из собеседников газеты рассказал, что, по мнению некоторых представителей администрации, Вашингтон должен провести «небольшие испытания», чтобы принудить к заключению ядерной сделки не только Россию, но и Китай.

По данным издания, на состоявшейся встрече не было принято никаких решений, но тема будет обсуждаться. Еще один источник газеты утверждает, что в ответ на угрозы России и Китая будут приняты другие меры. В Совете национальной безопасности от комментариев отказались.

Вашингтон не проводил ядерные испытания с сентября 1992 года. Их возобновление, по мнению противников распространения ядерного оружия, может стать приглашением для других ядерных держав последовать этому примеру. По мнению исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл, испытания станут отправной точкой для беспрецедентной гонки ядерных вооружений. К тому же могут сорваться переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который больше не будет чувствовать себя обязанным соблюдать мораторий на ядерные испытания.

О намерении Вашингтона выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) стало известно в середине апреля. Дискуссия возобновилась после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора по открытому небу.