США не хотят продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений
Америка игнорирует попытки России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такую информацию рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом сообщило издание «Международная жизнь».
По данным сайта «Утро.ру», США не дали никакого ответа на предложение продлить договор без изменений, которое было направлено в конце 2019 года.
«Я все же верю в то, что в Вашингтоне не окончательно похоронили саму идею контроля над вооружениями, как средства обеспечения национальной безопасности», — надеется Рябков.