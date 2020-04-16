США не хотят продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

По данным сайта «Утро.ру», США не дали никакого ответа на предложение продлить договор без изменений, которое было направлено в конце 2019 года.

«Я все же верю в то, что в Вашингтоне не окончательно похоронили саму идею контроля над вооружениями, как средства обеспечения национальной безопасности», — надеется Рябков.