Мир 22 августа 2023, 14:35 Администрация президента Турции не исключила визит Эрдогана в Россию NTV: переговоры Путина и Эрдогана по зерновой сделке могут пройти в России Kremlin Pool/GlobalLookPress

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Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти в РФ. Главы государств обсудят зерновую сделку, сообщил источник телеканала NTV в администрации турецкого лидера.

По данным СМИ, визит Эрдогана в РФ имеет решающее значение. В конце июля президент Турции заявлял, что надеется на встречу с Путиным в августе. Позже он добавил, что такие планы находятся в разработке.

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«Предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения [по возобновлению зерновой сделки]», — говорится в сообщении.

В канцелярии турецкого лидера подчеркнули, что на консультациях по возобновлению соглашения удалось достичь немалого прогресса, сообщал RT. При этом альтернативный маршрут коридора без РФ назвали нерациональным.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили соглашение по вывозу украинского зерна и экспорту российской сельхозпродукции летом 2022 года. В июле 2023 года РФ не стала продлевать сделку из-за невыполнения условий соглашения.