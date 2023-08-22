Мир 22 августа 2023, 13:24 Турецкие СМИ сообщили о прогрессе на консультациях по возобновлению зерновой сделки Yeni Şafak: в обсуждении возобновления зерновой сделки удалось достичь прогресса Nikolay Gyngazov/GlobalLookPress

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На консультациях по возобновлению зерновой сделки удалось достичь немалого прогресса. Об этом написала турецкая газета Yeni Şafak, сославшись на источник в канцелярии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Достигнут значительный прогресс в соглашении по зерновому коридору», — говорится в публикации.

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Автор материала также назвал «нерациональным» альтернативный маршрут зернового коридора без России.

Турецкие власти не раз заявляли о том, что выступают за возобновление соглашения. Источник ТАСС в Анкаре информировал о том, что страна намерена приложить к этому еще больше усилий. Турция хочет, чтобы работа возобновилась на справедливых условиях и в соответствии с ожиданиями всех сторон, включая российскую.

Россия, Украина, ООН и Турция заключила соглашение по вывозу украинского зерна и экспорту российской сельхозпродукции летом 2022 года. Однако в июле 2023 года Россия не стала продлевать сделку из-за невыполнения своих условий.