Мир 14 марта 2023, 07:46 Трамп заявил, что от его встречи с Путиным будут зависеть лимиты на помощь Украине Экс-президент Трамп: лимиты на помощь Украине будут зависеть от встречи с Путиным flickr

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Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что в будущем лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал Fox News. Трамп намерен еще раз побороться за кресло главы государства в 2024 году.

«Трамп ответил, что это будет „в значительной мере зависеть“ от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что „Европа должна платить“, — так он ответил на вопрос о том, каковы лимиты на помощь, которую готов дать киевскому режиму.

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Бывший глава Белого дома высказал мнение, что украинский конфилкт стал национальным стратегическим интересом европейского континента, но не Соединенных Штатов. Он оказался против поддержки смены режима в России. По его словам, антироссийские санкции показали свою неэффективность.

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Пока же Дональд Трамп и действущий президент США продолжаются обмениваться взаимными претензиями. Недавно экс-президент возложил ответственность за экономические проблемы в стране на действуюшего лидера. В свою очередь Байден счел свое предшественника виновным в крахе американских банков.