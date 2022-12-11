Мир 11 декабря 2022, 15:20 Абсурдное желание «избавиться от России» привело ЕС к зависимости от американского СПГ Представитель Кремля Песков: ЕС стал зависим от американского СПГ из-за отказа от газа РФ РИА «Новости»

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Европейские страны сделали себя зависимыми от поставок американского СПГ, стремясь отказаться от российского газа. Новые отношения оказались для ЕС куда менее взаимными, отметил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что желание европейцев якобы «избавиться от зависимости от России» приобрело абсурдный и «совершенно оголтелый» характер.

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«Но при этом они не договаривают, что хотят одну зависимость поменять на другую зависимость», — сказал Песков.

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Европа, добавил он, поменяла одно на другое и теперь зависит от американского сжиженного газа.

«Только там взаимности гораздо меньше», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По данным СМИ, вопрос максимальной стоимости российского газа обсудят на встрече министров энергетики стран Евросоюза. Группа из 12 стран ЕС потребовала снизить ценовой потолок на голубое топливо из РФ.