Абрамович посещал Киев для налаживания переговорного процесса — СМИ
Fortune: Абрамович посещал Киев для налаживания переговорного процесса
Российский бизнесмен Роман Абрамович посещал Киев, чтобы помочь активизировать переговоры двух стран. Об этом написал журнал Fortune со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Абрамович встретился с представителями украинской стороны, чтобы обсудить пути возобновления переговоров. При этом в статье не уточняется, когда именно российский предприниматель приезжал в Киев.
Как сообщило издание Bloomberg, представитель Абрамовича заявил, что бизнесмена сейчас нет в украинской столице. От дальнейших комментариев собеседник отказался. э
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что Абрамович участвует в контактах между российской и украинской сторонами по обоюдному согласию стран. Бизнесмен выступает в качестве лица, обеспечивающего эти контакты.
При этом Абрамович не является официальным членом российской делегации. Тем не менее он был на переговорах представителей России и Украины в Стамбуле. Обсуждение вопросов проходило в конце марта.
Как отметил украинский лидер Владимир Зеленский, при заключении мирного договора одной встречей с руководством России не обойдется.