Российский бизнесмен Роман Абрамович посещал Киев, чтобы помочь активизировать переговоры двух стран. Об этом написал журнал Fortune со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Абрамович встретился с представителями украинской стороны, чтобы обсудить пути возобновления переговоров. При этом в статье не уточняется, когда именно российский предприниматель приезжал в Киев.

Как сообщило издание Bloomberg, представитель Абрамовича заявил, что бизнесмена сейчас нет в украинской столице. От дальнейших комментариев собеседник отказался. э

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что Абрамович участвует в контактах между российской и украинской сторонами по обоюдному согласию стран. Бизнесмен выступает в качестве лица, обеспечивающего эти контакты.

При этом Абрамович не является официальным членом российской делегации. Тем не менее он был на переговорах представителей России и Украины в Стамбуле. Обсуждение вопросов проходило в конце марта.

Как отметил украинский лидер Владимир Зеленский, при заключении мирного договора одной встречей с руководством России не обойдется.