Аборт 10-летней американке пришлось делать в соседнем штате. Ее изнасиловали

Изнасилованной 10-летней девочке пришлось ехать в соседний штат для прерывания беременности. В ее родном Огайо аборты запретили проводить после решения Верховного суда США.

Как отметило издание The Independent, власти Огайо запретили проводить аборты после шести недель беременности. Врачи могут вмешаться только в том случае, если речь идет об опасности для жизни матери ребенка.

Из-за решения местных властей 10-летней девочке пришлось отправиться в соседнюю Индиану. После изнасилования она узнала о беременности на седьмой неделе. Ситуация с девочкой привела к спорам между демократами и республиканцами.

«Правительство санкционировало беременность для десятилетних», — заявил член демократической партии и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Губернатор-республиканец Кристи Ноэм назвала историю изнасилованной девочки ужасной. Она подчеркнула, что теперь не сможет спокойно спать по ночам. При этом добавила, что запрещающие аборты американские штаты все-таки поступают правильно.

Ранее Верховный суд США отменил постановление, дающие женщинам право на аборт. После этого некоторые штаты ввели запрет на прерывание беременности, а американцы стали устраивать протестные акции.