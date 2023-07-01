Мир 01 июля 2023, 20:23 Аббас позвонил Путину и поддержал действия властей 24 июня Президент Путин обсудил по телефону события 24 июня с лидером Палестины Махмудом Аббасом Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Палестины Махмудом Аббасом, сообщили в пресс-службе Кремля. Там уточнили, что беседа состоялась по инициативе палестинской стороны.

Главы государств обсудили события 24 июня. Махмуд Аббас заявил, что полностью поддерживает действия российских властей по защите правопорядка и конституционного строя во время попытки вооруженного мятежа. Президенты выразили настрой на развитие двусторонних дружественных отношений.

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«С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе», — отметили в Кремле.

Путин поздравил Махмуда Аббаса и всех жителей Палестины с праздником Курбан-байрам. Главы государства договорились продолжать контакты.

В этот же день президент России переговорил с главой Абхазии. Аслан Бжания подчеркнул, что поддерживает предпринятые властями РФ действия во время попытки вооруженного мятежа 24 июня.