Власть 01 июля 2023, 12:19 Бжания поддержал действия Путина по защите законности и конституционного порядка Президент Абхазии Бжания поддержал действия России по защите законности и порядка РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой — лидером Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, написал ТАСС.

«Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране», — передали в пресс-службе.

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Президент Абхазии поддержал действия российских властей во время попытки мятежа 24 июня.

Российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства, отмечал ранее Путин. Российский лидер выразил надежду на дальнейшее наращивание связей для упрочения региональной стабильности и безопасности.

Этим летом между Сочи и Абхазией вновь начали ходить круизные лайнеры. На первом судне в регион на северо-восточном побережье Черного моря прибыли 82 туриста.