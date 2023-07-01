01 июля 2023, 12:19
Бжания поддержал действия Путина по защите законности и конституционного порядка
Президент Абхазии Бжания поддержал действия России по защите законности и порядка
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой — лидером Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, написал ТАСС.
«Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране», — передали в пресс-службе.
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Президент Абхазии поддержал действия российских властей во время попытки мятежа 24 июня.
Российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства, отмечал ранее Путин. Российский лидер выразил надежду на дальнейшее наращивание связей для упрочения региональной стабильности и безопасности.
Этим летом между Сочи и Абхазией вновь начали ходить круизные лайнеры. На первом судне в регион на северо-восточном побережье Черного моря прибыли 82 туриста.
Абхазия
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Владимир Путин
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