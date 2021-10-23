ABBA включила в новый альбом неизданную песню 1978 года

Шведская группа ABBA выпустила песню Just A Notion, записанную еще в 1978 году. Композиция впервые увидит свет в их новом альбоме Voyage спустя почти 40 лет затишья. О новинке сообщили на странице коллектива в Instagram.

Песня, которая была записана без малого полвека назад, должна была войти в альбом Voulez-Vous, который вышел в 1979 году. Участник группы Бьорн Ульвеус отметил, что это хорошая песня с потрясающим вокалом, признавшись, что не понимает, почему Just A Notion в итоге не попала на диск. Музыкант рассказал, что они исполняли ее для издателя во Франции и для друзей, которым доверяли. И тогда она всем очень понравилась.

Композицию уже можно послушать на официальном канале группы в YouTube.

Отрывок из песни впервые представили публике в 1994 году. Целиком ее до недавнего момента можно было послушать только в исполнении кавер-группы Arrival на ее дебютном альбоме, который вышел в 1999 году.

Новый альбом ABBA Voyage должен выйти 5 ноября. В него войдут 10 треков, уже известны названия.