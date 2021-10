АВВА раскрыла названия всех песен из нового альбома

Шведская группа АВВА раскрыла подробности нового альбома для своих поклонников по всему миру. Выпуск пластинки легендарных музыкантов состоится после длительного перерыва. Об этом написал сайт «Мир 24».

Альбом, выход которого назначен на 5 ноября, получил название Voyage. В него войдут десять новых треков. Песни I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down уже доступны для прослушивания, сообщило ИА Nation News.

Остальные композиции будут называться так: When You Danced With Me, Little Things, Just A Notion, I Can Be That Woman, Keep An Eye On Dan, Bumblebee, No Doubt About It и Ode To Freedom.

Легендарная поп-группа АВВА родилась на свет в начале 70-х годов. Последний студийный альбом музыкантов The Visitors был выпущен в 1881 году. Сейчас группа планировала представить общественности лишь пять новых песен, однако в результате совместной творческой работы родилась полноценная пластинка.