Мир 11 апреля 2024, 23:06 Абажур из человеческой кожи. Немецкий криминалист рассказал об ужасах Бухенвальда Криминалист Бенеке: абажур из Бухенвальда сделан из человеческой кожи Unsplash

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Абажуры для ламп в фашистском концлагере Бухенвальде были сделаны из человеческой кожи. К такому выводу пришли немецкие ученые в ходе судебно-медицинской и микроскопической экспертиз. Об этом сообщил «Известиям» один из участников исследования биолог-криминалист Марк Бенеке.

По его словам, многие лаборатории не могли распознать точный биоматериал, но последние экспертизы дали однозначный ответ.

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«Мы выяснили — абажуры для ламп полностью сделаны из человеческой кожи. Ножны тоже сделаны из человеческой кожи. Однако сморщенная голова сделана из лошадиной кожи и волос», — сказал Бенеке.

Ученый признался, что результаты исследования его удивили.

Абажур из человеческой кожи были одним из экспонатов в музее Бухенвальда во второй половине XX века. Он свидетельствовал о зверствах национал-социалистов. Но позже эксперты усомнились в том, что он действительно сделал из человеческой кожи и назначили дополнительные исследования.

В четверг, 11 апреля, в Богородском прошел митинг в память о жертвах фашистских концлагерей. Жители города возложили цветы к мемориалу в сквере Карла Маркса. В этот день 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание против надзирателей и вышли на свободу. В Богородском городском округе до сих пор живут 63 бывших узников.