11 апреля 2024, 18:29
Митинг в память об освобождении узников фашистских концлагерей прошел в Богородском
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают 11 апреля. В этот день у мемориала в сквере Карла Маркса в Богородском почтили память тех, кого больше нет, и поддержали всех, кто пережил это страшное время.
В этот день 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. В Богородском городском округе в настоящее время проживают 63 бывших узников.
Телеканал «360»
Мероприятие продолжилось в центре культуры имени Калиниченко, где гости услышали истории бывших узников, проживающих в Богородском округе. В завершении всем участникам вручили памятные подарки.
Телеканал «360»
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