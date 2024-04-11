Подмосковье 11 апреля 2024, 18:29 Митинг в память об освобождении узников фашистских концлагерей прошел в Богородском Телеканал «360»

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Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают 11 апреля. В этот день у мемориала в сквере Карла Маркса в Богородском почтили память тех, кого больше нет, и поддержали всех, кто пережил это страшное время.

В этот день 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. В Богородском городском округе в настоящее время проживают 63 бывших узников.

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Мероприятие продолжилось в центре культуры имени Калиниченко, где гости услышали истории бывших узников, проживающих в Богородском округе. В завершении всем участникам вручили памятные подарки.

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