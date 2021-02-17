97-летний пенсионер побил палкой свою сноху. Родственница помешала его свиданию с проституткой

В Приднестровье 97-летний мужчина побил палкой свою сноху — пенсионерка вмешалась в его личную жизнь. Как оказалось, пожилой мужчина водит к себе в квартиру женщин, и сноха стала свидетелем его свидания.

Инцидент произошел в городе Бендеры, сообщил ТСВ в опубликованном на YouTube-канале репортаже. На пожилого мужчину жаловались соседи — он водит к себе женщин легкого поведения, платит им деньги и шумит. Сначала сноха мужчины не верила жалобам соседей, но позже сама стала свидетелем его «свидания».

Пенсионерка пришла к своему родственнику и застала его с женщиной. Свидание прервалось, и гостья пожилого мужчины ушла. После этого мужчина накинулся на свою сноху и ударил ее.

Пенсионерка написала заявление в милицию и сняла побои. В истории попытался разобраться местный участковый, и был шокирован подробностями личной жизни пожилого мужчины.

После разговора с представителем правопорядка пожилой мужчина обещал вести себя потише. Однако отказываться от свиданий с женщинами он не собирается, по словам мужчины, в его роду все так жили. Свою сноху он видеть не хочет, от любой помощи отказывается. А на вопрос, не тяжело ли ему жить одному, отвечает отрицательно и шутит.

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