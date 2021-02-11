Пенсионеры в РФ стали больше тратить деньги на сайтах знакомств

Во время пандемии резко увеличилась посещаемость сайтов знакомств и покупок на них. В основном бум коснулся людей среднего и старшего возраста.

По данным Московского кредитного банка (МКБ), в 2020 году пользователи в возрасте от 71 года до 80 лет потратили на сайтах знакомств примерно в шесть раз больше, чем годом ранее. Клиенты 61-70 лет выложили за услуги вдвое больше, пользователи 51–60 лет — в 6,7 раза, сообщили «Известия».

При этом сколько конкретно пенсионеров с картами МКБ совершали покупки на сайтах знакомств, не сообщается. Также неизвестно, что именно приобретали пожилые люди.

Тем, кто хочет познакомиться в интернете, могут предложить платное продвижение анкет, а также возможность скрыть свой профиль, купить виртуальные подарки и другие услуги.

Средний чек на подобных ресурсах составляет 300-400 рублей. Меньше всего тратит молодежь 18–25 лет — в среднем 100 рублей за продвижение своего профиля. Пользователи 36–40 лет готовы выложить больше всего — по 500 рублей.

Больше всего посетителей, которые пользуются платными услугами, приходится на группу 41–50 лет. В этой группе за продвижение анкеты платит каждый четвертый. Среди пенсионеров таких всего 2-3%.