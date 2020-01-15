    15 января 2020, 05:59

    60 человек пострадали от сброса авиатоплива в Лос-Анджелесе

    Светлана Степанова

    При возвращении в международный аэропорт Лос-Анджелеса 14 января самолет сбросил лишнее реактивное топливо, попав на территорию одной средней и пяти начальных школ. Телеканал CNN сообщил о нескольких десятках пострадавших.

    По словам инспектора Департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шона Фергюсона, сильнее всего пострадала начальная школа Park Avenue, находящаяся в 30 километрах от аэропорта. Там травмы получили 11 взрослых и 20 детей. Повреждения были незначительными. Также реактивное топливо оказалось на территории начальных школ Твиди, Грэма, Сан-Габриэль, школы на 93-ей улице и средней школы Иордании.

    Сержант Департамента полиции Лос-Анджелеса Руди Перес заявил, что всем пострадавшим провели процедуру дезактивации: кожу обработали мылом и водой. Врачи никого не отправили в больницу. Сообщений о травмированных в жилых домах района не поступало.

    Самолет Boeing 777-200 компании Delta Air Lines вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса и направлялся в Шанхай. Пилоты обнаружили проблему с двигателем и приняли решение вернуться в точку отправления.

    «Самолет благополучно приземлился после выброса топлива, которое требовалось в рамках обычной процедуры для достижения безопасного посадочного веса», — пояснили в авиакомпании.

    Расследованием случившегося занимается Федеральное авиационное управление США.