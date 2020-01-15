60 человек пострадали от сброса авиатоплива в Лос-Анджелесе

По словам инспектора Департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шона Фергюсона, сильнее всего пострадала начальная школа Park Avenue, находящаяся в 30 километрах от аэропорта. Там травмы получили 11 взрослых и 20 детей. Повреждения были незначительными. Также реактивное топливо оказалось на территории начальных школ Твиди, Грэма, Сан-Габриэль, школы на 93-ей улице и средней школы Иордании.

Сержант Департамента полиции Лос-Анджелеса Руди Перес заявил, что всем пострадавшим провели процедуру дезактивации: кожу обработали мылом и водой. Врачи никого не отправили в больницу. Сообщений о травмированных в жилых домах района не поступало.

Самолет Boeing 777-200 компании Delta Air Lines вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса и направлялся в Шанхай. Пилоты обнаружили проблему с двигателем и приняли решение вернуться в точку отправления.

«Самолет благополучно приземлился после выброса топлива, которое требовалось в рамках обычной процедуры для достижения безопасного посадочного веса», — пояснили в авиакомпании.

Расследованием случившегося занимается Федеральное авиационное управление США.