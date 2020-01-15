Самолет сбросил топливо на школьную детскую площадку в Лос-Анджелесе

Рейс 89 Delta, следовавший из аэропорта Лос-Анджелеса в Шанхай, неожиданно повернул назад, сбросив несколько тонн топлива в океан и на детскую площадку начальной школы.

Очевидцы опубликовали несколько роликов, на которое попало происходящее, в Twitter.

Официальных сообщений о том, что случилось, пока не поступало. На происшествие обратил внимание канал BNO News.

Источники сообщают, что пострадали 23 ребенка. Все они госпитализированы. Также известно, что самолет, который должен был лететь в Шанхай, повернул назад через некоторое время после вылета из-за какой-то чрезвычайной ситуации.

Сообщается, что лайнер совершил аварийную посадку. Им было сброшено так много топлива, что жители города начал жаловаться на его запах.