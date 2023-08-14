Мир 14 августа 2023, 00:33 3D-модель взрыва показала, как погибли все пассажиры «Титана» Пятый канал: взрыв, от которого погибли люди на «Титане», показали на 3D-модели

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В Сети появилось видео 3D-модели «взрыва внутрь», который унес жизни пяти пассажиров батискафа «Титан». На видео обратил внимание Пятый канал.

Взрыв произошел примерно за 20 миллисекунд. Мозг пассажиров «Титана» не успел среагировать на боль, на такой глубине под давлением толщи воды тела схлопнуло и расщепило на микрочастицы. Ученые подсчитали, что взрыв имел мощность 50 килограммов в тротиловом эквиваленте.

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Батискаф перестал выходить на связь через два часа после погружения, за это время он успел опуститься на глубину около 3800 метров. Останки батискафа остались на дне океана рядом с обломками корабля «Титаник», к которому и направлялся «Титан».

Взрыв на затонувшем батискафе «Титан» могли вызвать крошечные трещины в корпусе, невидимые глазу. Такую версию высказал доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс. Удлиненная конструкция подводной лодки и постоянные нагрузки быть причиной взрыва.