Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин не станет оставаться на посту президента до 2036 года. По словам Лукашенко, российский лидер «не намерен держаться за власть до конца».

Такую точку зрения Лукашенко высказал в интервью Дмитрию Гордону.

«Я вам 100% гарантирую (что Путин не останется президентом — прим. ред.). Все зависит от обстановки, она, видите, какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Лукашенко, на Путина, но Путин не будет держаться посиневшими руками за власть», — добавил глава Белоруссии.

По его мнению, Путин найдет приемника или приемников, которые продолжат «тот путь, который существует сейчас»

9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы, в них кроме Лукашенко участвуют еще четыре оппозиционных кандидата. В преддверии выборов глава государства рассказал об отношениях с Россией, о своих коллегах из других стран и об обстановке в стране.