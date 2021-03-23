Пентагон ответил на запрос про мем о русских хакерах 20-страничным отчетом

Происхождению осеннего мема Пентагона о русских хакерах нашлось объяснение. Военные ответили на запрос американки Руны Сандвик о его природе и предоставили ей полный отчет с данными по картинке с медведем в советской военной форме.

Бывшая журналистка The New York Times, эксперт по кибербезопасности и одна из разработчиков Tor воспользовалась FOIA — законом о свободе информации. В направленном Пентагону январском запросе она попросила рассказать, как появился мем.

Спустя три месяца Сандвик получила официальный ответ на 23 страницах и разместила его в открытом доступе.

Согласование твита, где медведь в ушанке растерял хакерские инструменты — ComRAT, Xtunnel, Lolax и другие — в виде конфет, потребовало 22 дня. Столько времени ушло на разработку идеи от ее замысла до публикации самого изображения, уточнило издание Vice.

В отчете много частично засекреченных электронных писем — они составляют его большинство. Набросок идеи описан в сообщении от 7 октября: она подразумевает рассказ о разных видах вредоносных программ. Следующие содержали тестовый концепт мема о мультяшном медведе с корзинкой конфет. К ним добавляли приписку о необходимой проверке рисунка командиром.

Подробное содержание твита в Кибернетическом командовании обсудили накануне его публикации.