Несколько пожилых немцев заразились COVID-19 после прививки Pfizer

Несколько постояльцев дома престарелых в германском городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) заразились коронавирусом после того, как получили прививку компании BioNTech/Pfizer.

Как сообщила газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung представитель администрации города, иммунитет вырабатывается спустя 7-10 дней после вакцинации. Всего нужно сделать два укола.

«За это время можно заразиться», — цитирует чиновницу ТАСС.

Кампания по вакцинации началась в Германии 27 декабря. До конца минувшего года Берлин получил более 1,3 миллиона доз вакцины BioNTech — Pfizer. В течение 2021 года в Германию поставят еще 130 млн доз препарата компаний BioNTec и Modernа.

В начале января через несколько дней после прививки от компании Pfizer в Норвегии умерли два пожилых человека. Норвежское агентство по лекарственным средствам уточнило, что препарат не испытывался на людях старше 85 лет, поэтому о побочных эффектах у этой возрастной группы ничего неизвестно.