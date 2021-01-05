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    05 января 2021, 20:39

    Два человека умерли в Норвегии после прививки вакциной Pfizer

    Анатолий Минкин

    Два постояльца норвежского дома престарелых умерли через несколько дней после прививки вакциной от компании Pfizer. Об этом сообщило Норвежское агентство по лекарственным средствам.
    Два человека умерли в Норвегии после прививки вакциной Pfizer

    В ведомстве заявили, что сейчас внимательно изучают эти случаи, чтобы понять, есть ли связь между смертью и препаратом от коронавируса.

    Как отметил руководитель ведомства Стейнар Мадсен, сейчас вакцинацию в стране проходят самые слабые и уязвимые граждане.

    «Мы должны оценить, является ли вакцина причиной смерти, или это совпадение, что это произошло так скоро после вакцинации», — отметил он.

    По данным агентства, еженедельно в домах престарелых Норвегии умирают по 400 человек. Сотрудники ведомства намерены следить, как изменится эта цифра после того, как вакцину получат все постояльцы.

    В агентстве напомнили, что исследование вакцины не проводили на лицах старше 85 лет, поэтому неизвестно, какие побочные эффекты она несет для этой группы населения.

    «Наиболее распространенным побочным эффектом вакцины является боль в месте укола, которую испытывают более 80%. Другими частыми побочными эффектами являются усталость, головная боль, мышечные боли, боли в суставах, озноб и лихорадка. Реакции могут быть неприятными, но проходят через несколько дней», — говорится в сообщении ведомства.

    При этом там напомнили, что было несколько случаев с тяжелой аллергической реакцией на препарат у жителей Великобритании и США.