Два человека умерли в Норвегии после прививки вакциной Pfizer

В ведомстве заявили, что сейчас внимательно изучают эти случаи, чтобы понять, есть ли связь между смертью и препаратом от коронавируса.

Как отметил руководитель ведомства Стейнар Мадсен, сейчас вакцинацию в стране проходят самые слабые и уязвимые граждане.

«Мы должны оценить, является ли вакцина причиной смерти, или это совпадение, что это произошло так скоро после вакцинации», — отметил он.

По данным агентства, еженедельно в домах престарелых Норвегии умирают по 400 человек. Сотрудники ведомства намерены следить, как изменится эта цифра после того, как вакцину получат все постояльцы.

В агентстве напомнили, что исследование вакцины не проводили на лицах старше 85 лет, поэтому неизвестно, какие побочные эффекты она несет для этой группы населения.

«Наиболее распространенным побочным эффектом вакцины является боль в месте укола, которую испытывают более 80%. Другими частыми побочными эффектами являются усталость, головная боль, мышечные боли, боли в суставах, озноб и лихорадка. Реакции могут быть неприятными, но проходят через несколько дней», — говорится в сообщении ведомства.

При этом там напомнили, что было несколько случаев с тяжелой аллергической реакцией на препарат у жителей Великобритании и США.