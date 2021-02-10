Организаторы Олимпийских игр в Токио намерены бесплатно раздать спортсменам около 150 тысяч презервативов. При этом в новом руководстве им предлагается избегать ненужных форм физического контакта. В документе также указано, что пребывание олимпийцев в Японии будет сведено к минимуму.

Информацию о раздаче презервативов опубликовало агентство AFP. Международный олимпийский комитет (МОК) в 33-страничных правилах безопасности на фоне пандемии коронавируса предупредил спортсменов об исключении из соревнований в случае нарушения антивирусных рекомендаций.

Участников Олимпиады будут проверять как минимум раз в четыре дня.

«Если вы были на Играх раньше, то увидите, что этот опыт будет отличаться во многих отношениях. Для всех участников Игр будут введены некоторые условия и ограничения, которые потребуют гибкости и понимания», — сказано в правилах. Спортсменам и официальным лицам предлагается избегать рукопожатий, носить маски и соблюдать дистанцию.

Руководство будет пересмотрено в апреле, а затем и в июне 2021 года. Его содержание может измениться, если ситуация с пандемией станет другой.

По данным ТАСС, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро их участникам бесплатно раздали около 450 тысяч презервативов.

Олимпийские игры в Токио пройдут в июле–августе 2021 года. Они должны были состояться годом ранее, но из-за распространения коронавируса были отложены.