МОК разработал правила проведения Олимпиады в Токио

Спортсмены должны будут использовать приложение, где будут писать о своем самочувствии. Мониторинг нужно начать за две недели до начала Игр. Тогда же следует ограничить контакты с окружающими. За 72 часа до поездки необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Атлетов попросили максимально избегать физического контакта с людьми не из их команды. Лучше воздержаться от рукопожатий и соблюдать дистанцию два метра. Спортсменам запретили посещать соревнования на Олимпиаде в качестве зрителей, написала «Газета.ru». Болельщикам на трибунах не разрешат кричать и аплодировать.

Уточняется, что делать прививку от коронавируса спортсменам для участия в Олимпийских играх необязательно. При этом установленные правила будут действовать как для вакцинированных участников, так и нет. В случае нарушения мер безопасности атлетов могут отстранить от участия в соревнованиях.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти во второй половине лета 2020 года. Пандемия внесла в эти планы свои коррективы. Спортивное мероприятие пришлось перенести на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры начнутся 24 августа и продлятся до 5 сентября.