Россия отправила на помощь Италии своих военных. Как отреагировали на Западе?

В Италию из России вылетел десятый самолет для помощи в борьбе с коронавирусом. После согласования районов, где нужна дезинфекция и профилактика, российские военные приступят к работе. Что об этом думают за рубежом?

«Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома „Чкаловский“ (Московская область) в Итальянскую Республику с российскими военнослужащими и техникой на борту», — говорится в сообщении Минобороны России.

Девять самолетов ВКС РФ уже доставили в Италию около 100 российских военных специалистов и технику. 21 марта во время телефонного разговора с итальянским премьер-министром Владимир Путин подтвердил готовность оперативно помочь Риму в борьбе с COVID-19.

Причина повышенного внимания Италии в том, что эта страна занимает первое место в Европе по распространению вируса и опережает Китай по числу жертв. Их в европейском государстве порядка 5500 человек.

Неоднозначная реакция Запада

Западные СМИ не смогли обойти стороной новость о сотрудничестве Москвы и Рима. Издание Bloomberg, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке. назвало помощь России лишь одной из сторон «двойной игры Путина».

«Для любых геополитических конкурентов, стремящихся подорвать единство ЕС, Италия является слабым звеном», — говорится в материале.

В нем же указано, что главы Союза вызвали недовольство Италии, когда ограничили экспорт важных медицинских товаров, поскольку сами готовятся к борьбе с вирусом. «Это открыло двери для Путина», — отметили журналисты.

В тексте также есть информация о том, что Россия якобы несет ответственность за организованную кампанию по распространению ложных данных о коронавирусе. По версии Bloomberg, это Москва делает, чтобы подорвать доверие к западным лидерам.

Другое американский информационный канал — Fox News — отреагировал на новость о российской помощи Италии менее критично. В материале перечислили содержимое самолетов и добавили: «На дверях военных грузовиков были изображены российские и итальянские флаги в форме сердец с надписью „Из России с любовью“ на русском, итальянском и английском языках».

Также в тексте отметили, что предложение Путина о помощи появилось в тот же день, когда в Италии зафиксировали самый большой всплеск смертности от вируса COVID-19.

«Страны, которые когда-то считались конкурентами, совместно усиливают борьбу с коронавирусом», — говорится в статье.

Дружную работу некоторых стран отметила и канадская ежедневная газета The Globe and Mail. Там описали помощь Москвы Риму. Добавили информацию о том, что Китай также не остался в стороне и помогает европейскому государству.

Однако не везде Италии охотно идут на встречу. The Globe and Mail со ссылкой на итальянские СМИ La Repubblica и RAI напомнила, что на таможне Чехии «произвольно захватили» огромную партию медицинского оборудования, включая почти 700 тысяч масок, которые предназначались для итальянцев. И это при том, что Чехия — член НАТО. Местные власти заявили, что позаботятся о том, чтобы «Италия ничего не потеряла». Но инцидент уже наделал много шума и сильно встревожил ЕС.