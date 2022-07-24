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    24 июля 2022, 17:30

    Польша объявила о планах создать самую сильную сухопутную армию НАТО в Европе

    Министр обороны Польши Блащак: мы создадим самую сильную сухопутную армию НАТО в Европе

    Максим Зинкин

    Польша намерена создать самую сильную сухопутную армию среди стран НАТО в Европе. Об этих планах на брифинге заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, написало РИА «Новости».

    Польша объявила о планах создать самую сильную сухопутную армию НАТО в Европе

    «В Польше будут самые сильные сухопутные войска среди всех членов НАТО на континенте. Само ее существование отпугнет любого агрессора — она будет столь мощной и многочисленной», — заявил он.

    Глава оборонного ведомства также сказал о планах серьезно усилить танковую группировку и артиллерию. При этом Блащак не стал скрывать, что возможным противником он видит Россию.

    «У нас совместная граница с Россией на севере. Также в военном плане мы заперты со стороны Белоруссии», — заключил он.

    Ранее в СМИ появилась информация, что власти Польши разместят вдоль границы с Белоруссией новые военные гарнизоны.