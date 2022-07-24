Польша объявила о планах создать самую сильную сухопутную армию НАТО в Европе

Польша намерена создать самую сильную сухопутную армию среди стран НАТО в Европе. Об этих планах на брифинге заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, написало РИА «Новости».

«В Польше будут самые сильные сухопутные войска среди всех членов НАТО на континенте. Само ее существование отпугнет любого агрессора — она будет столь мощной и многочисленной», — заявил он.

Глава оборонного ведомства также сказал о планах серьезно усилить танковую группировку и артиллерию. При этом Блащак не стал скрывать, что возможным противником он видит Россию.

«У нас совместная граница с Россией на севере. Также в военном плане мы заперты со стороны Белоруссии», — заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Польши разместят вдоль границы с Белоруссией новые военные гарнизоны.