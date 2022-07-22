Польша собирается разместить вдоль границы с Белоруссией новые военные гарнизоны. Проект постановления вынесли на межведомственные консультации. Об этом сообщил ресурс «Русская весна».

Планируется, что 106 военных гарнизонов будут действовать по всей Польше, два из них новые. Речь идет о Катовице и Бяла-Подляске.

По данным издания, в Катовице будет предусмотрен контроль за территориями городов Свентохловице, Хожув, Явожно, Домброва-Гурнича, Мысловице, Сосновец и еще нескольких. Также там собираются разместить ставку главнокомандующего.

Цель данных мер — увеличить численность польской армии, расширить военную инфраструктуру у границы с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что в Польше стали создавать все больше бригад территориальной обороны. Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил о создании и наборе новых формирований в Варшаве, Пшемысле и Хелме. Они находятся недалеко от границы с Украиной. Об этом написало издание Rzeczpospolita.