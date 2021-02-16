Минкульт Украины внес в черный список основателя «Хора Турецкого»

Министерство культуры и информационной политики Украины запретило въезд на свою территорию трем музыкантам из коллектива «Хор Турецкого». Среди них и его основатель народный артист России Михаил Турецкий. Все они внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Минкультуры. Помимо Михаила Турецкого, в черный список ведомства также попали музыканты Игорь Зверев и Евгений Тулинов. В чем конкретно обвиняются музыканты, украинское ведомство не раскрывает.

Украина уже запрещала въезд на свою территорию участникам «Хора Турецкого». 11 февраля в черный список Минкульта страны были включены пять музыкантов коллектива.

На сегодня в общей сложности в этом списке находятся 174 человека.

Госпогранслужба Украины в начале февраля остановила в пункте пропуска Борисполь гражданина Белоруссии. Мужчина оказался солистом группы «Песняры» и белорусским музыкантом. На границе заметили, что в Крыму мужчина находился летом прошлого года и попал туда незаконным способом, «нарушив порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», отметили в Госпогранслужбе Украины.