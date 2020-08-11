Ближе к звездам

Теплыми летними ночами можно не только гулять под светом Луны, но и устроить настоящее наблюдение за звездами. Тем более в ночь на 12 августа можно будет увидеть метеорный поток Персеиды. В городе это сделать достаточно сложно: свет от уличных фонарей не позволяет увидеть ничего даже в безоблачную погоду. Для этого лучше выехать в Подмосковье, где есть несколько обсерваторий с телескопами. О том, куда отправиться для наблюдения за звездами — в материале «360».

Что такое метеорный поток Персеиды

Метеорный поток Персеиды является одним из самых обильных и самым ярких звездопадов. Он проходит ежегодно и примерно в одни и те же даты. Его максимум обычно проходиться в ночь с 11 на 12 августа.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе объяснил «360», что метеорные сосульки — это остатки распадающихся кометных ядер.

«Комета летает вокруг Солнца и по своей орбите оставляет облако частиц, которые могут иметь самый разный размер», — рассказал он.

По его словам, обычно это маленькие камушки, но иногда частицы могут достигать метровых размеров. Эти камушки на большой скорости врезаются в атмосферу Земли, нагреваются и испаряются, успевая в краткий миг прочертить след.

«Поскольку они (частицы — прим. ред.) производятся определенными кометами, то на Земной орбите они занимают определенное положение. Земля через них проходит каждый год в одни и те же даты», — пояснил он.

По словам эксперта, наблюдать это явление можно везде. Его видно невооруженным глазом. Главное это — ясное небо и открытый горизонт. Однако чем дальше от Москвы — тем больше можно увидеть сгорающих частиц, потому что не будет мешать городское освещение. Для тех, кто хочет посмотреть звездопад поближе, «360» собрал ближайшие к столице обсерватории.

Звенигородская обсерватория

Исследованием комет и метеоров, а также наблюдением за спутниками занимаются в Звенигородской астрономической обсерватории. В 2009 году этой научной базе Института астрономии РАН исполнилось 50 лет.

Главным инструментом обсерватории является уникальная спутниковая камера ВАУ (высокоточная астрономическая установка), через которую можно следить сразу за несколькими спутниками. Кроме основной камеры на территории обсерватории работает еще несколько телескопов и других астрономических инструментов.

Здесь же хранится так называемый «стеклянный архив» — фотопластинки с изображением звездного неба, которые сняли за все время работы обсерватории. Сейчас ведется их оцифровка.

В обсерватории проводят экскурсии и занятия со школьниками. А еще там бывают дни открытых дверей. Для того, чтобы узнать ближайшую дату нужно позвонить в Институт астрономии РАН. Телефон можно узнать на сайте.

Удобнее всего доехать до обсерватории на электричке с Белорусского вокзала до станции «Звенигород». Уже оттуда сесть на автобус номер 24 и доехать до остановки «Луцино», там находится часовня. Если встать к ней спиной, то в дальнем конце поля можно увидеть обсерваторию.

Пущинская радиоастрономическая обсерватория

Старейшее научное учреждение России расположилось в городском округе Пущино. Поехать в наукоград стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть диаметр антенны радиотелескопа, который составляет 22 метра. С его помощью ученые изучали планеты Солнечной системы и спутники Юпитера.

Сам радиотелескоп передает всю информацию из космоса. Его запустили в 2011 году и теперь он то приближается к Земле на 10 тысяч километров, до отдаляется от нее на 300 тысяч.

При помощи радиотелескопов, которые остались на территории обсерватории изучают мерцание околосолнечной плазмы. Через сгустки этого вещества, которое становится похоже на линзу, проходит излучение. От частоты таких вспышек зависят солнечные сияния и магнитные бури. Еще здесь исследуют излучение пульсаров: вспышки, которые длятся около одной секунды.

Сюда лучше приезжать в августе на городской астрономический фестиваль «Пущинские Персеиды». Кроме того, что вы попадете на день открытых дверей и на экскурсии по всей обсерватории, вечером вы сможете посмотреть на настоящее падение метеоров-персеид, которое происходит каждый год.

Если же небо затянут тучи, то участникам фестиваля покажут фантастические фильмы о космосе в актовом зале обсерватории, что тоже неплохо.

Добраться до Пущинской обсерватории из Москвы можно двумя путями: сначала на электричке с Курского вокзала до Серпухова и оттуда на автобусе номер 26 до остановки «Магазин „Зайчик“». Потом придется немного пройтись до улицы с говорящим названием Радиотелескопная.

Второй вариант: поехать на метро до станции «Лесопарковая», где сесть на автобус номер 359 и снова добраться до «Магазина „Зайчик“».

Обсерватория «Ка-Дар»

Двухэтажное здание с астрономической площадкой на крыше в селе Кузьминское городского округа Домодедово — это частная обсерватория «Ка-Дар». Она появилась при помощи Фонда поддержки астрономии в 2004 году. Это место выбрали неслучайно: достаточно далеко от Москвы с ее мощным городским светом. При этом горизонт открыт и не ограничен постройками и деревьями. На первом этаже располагаются места для отдыха сотрудников и посетителей обсерватории, а на втором — центр управления телескопом.

Эта обсерватория, хоть и считается любительской, по мощности телескопов и уровню специалистов не уступает профессиональным астрономическим ведомствам.

Посетителям, которые приедут на экскурсию, расскажут об истории обсерватории, устроят обзорную экскурсию по звездному небу, покажут в телескопе космические объекты.

До села Кузьминское городского округа Домодедово можно добраться на электричке с Павелецкого вокзала. Доехать до станции «Барыбино» и сесть на любой из следующих автобусов: 404, 505, 56, 60 и выйти на остановке «Переезд». Дальше придется пройти пешком до самого села Кузьминское.

Планетарий в Лыткарино

На территории Лыткаринского завода оптического стекла уже не первый год действует обсерватория. Она является частью интерактивного оптического центра «Лыткарино». Это совместный проект предприятия и местного историко-краеведческого музея.

Сюда можно привести на экскурсии студентов и школьников. Здесь им покажут множество различных зеркал, которые устанавливают в телескопы, а также расскажут о созвездиях и позволят, если погода будет благоприятной, посмотреть в телескоп в местной обсерватории.

Через него можно увидеть протуберанцы на Солнце и другие активные процессы на нашем светиле. Всего здесь предлагается более 20 различных экскурсий на любой вкус.

Сам планетарий пока не работает. Из-за реставрационных работ купол звездное небо временно демонтировали.

Добраться до планетария можно на электричке. Она отходит с Казанского вокзала. Ехать надо до станции «Томилино». Дальше нужно пересесть на автобус номер 29. Выходить нужно на остановке «ДК» «Мир».

Смотреть на звездное небо можно и самостоятельно. Главное правильно выбрать место, где очень мало света. Таких мест в Московской области не так много, поэтому лучше уходить на природу и выбирать нужно поле или поляну.

Для того, чтобы найти локацию для установки собственного телескопа можно воспользоваться онлайн-картой засветки неба в регионе. Подойдут синие и фиолетовые зоны.