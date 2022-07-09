Высота и скорость. Где в Подмосковье научиться пилотировать и управлять гоночным картом

Корреспонденты «360» отправились за новыми яркими приключениями, чтобы узнать, где еще можно увлекательно провести «Лето в Подмосковье». Они провели прямой эфир с гоночной трассы, поделились в соцсетях фотографиями из кабины легкомоторного самолета, а заодно протестировали мобильную связь от МТС. Что выбрать — картинг на настоящей трассе для гонок или обучение навыкам пилотирования, решать вам. Главное, что все удачно расположено в одном месте — на аэродроме Мячково в Раменском.

Посмотреть на Раменское с высоты птичьего полета можно из легкомоторного самолета. Управлять им научат в летной школе Aero Region Training, в 30 километрах от столицы, на аэродроме Мячково. Здесь работают опытные пилоты-инструкторы, есть свой авиапарк и специальные тренажеры, занимаются тут не только любители, но и будущие пилоты гражданской авиации.

Добраться до аэродрома можно на личном авто или общественном транспорте: 16 километров от МКАД — и вы на месте. Интернет в дороге не подвел — и маршрут построили без проблем, и послушали последние хиты в «МТС Music». Все потому, что в области к лету МТС построили новые базовые станции, покрытие стало еще лучше и скорость интернета выросла.

Полеты не единственное, чем можно развлечься в Мячково. Здесь же для посетителей доступен единственный в области картинг на настоящей гоночной трассе ADM Raceway.

Маленькая машина без кузова хоть и кажется простой, но на деле имеет мотор, как у больших собратьев.

Чтобы получить наглядное представление и понять, что вас ждет на аэродроме Мячково, смотрите сюжет «360».