Финал областного фестиваля народного танца проведут в Воскресенске 11 июня

Финал и гала-концерт XV Московского областного фестиваля народного танца «Воскресенские вензеля» состоится в ближайшую субботу на центральной площади имени Ленина и в парке усадьбы Кривякино.

В этом году в конкурсной программе участвовало 26 хореографических коллективов из 19 муниципалитетов Подмосковья. Их мастерство оценивали высокопрофессиональные члены жюри — выдающиеся деятели в области культуры и искусства.

Во время гала-концерта каждый коллектив-участник пройдет по центральной площади и сделает короткое дефиле, которое завершится единым танцем в большом хороводе.

После большого праздничного парада на главной сцене проведут торжественную церемонию награждения всех участников и победителей фестиваля. В финале программы гостей ждет грандиозное выступление коллектива из 50 артистов Московского государственного академического театра танца «Гжель».

К XV Московскому областному фестивалю приготовили современную сцену с мультимедийными экранами по бокам, благодаря которой гости смогут рассмотреть все детали костюмов и особенности танцев коллективов-участников, а также ощутить весь их колорит.

Конкурс, стартовавший в 1994 году, проходит в Воскресенске один раз в два года. В 2020 году он состоялся в дистанционном формате. Лауреатами стали 12 хореографических коллективов, участники конкурса — 33 любительских коллектива из 16 муниципалитетов Московской области.