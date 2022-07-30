Релакс на воде. Где в Подмосковье заняться сап-серфингом

Корреспондент «360» Эльдар Рахимов отправился изучать активности Звенигорода. Там можно полюбоваться видами Москвы-реки не только с набережной, но и на сап-борде. Это сочетание спокойного отдыха и спорта, которое придется по душе любому, кто не боится воды.

Источник фото: телеканал «360»

Сап-серфинг — это настоящий релакс на воде. Такой спокойный вид отдыха понравится даже новичку, ведь для него не нужны никакие специфические навыки — только умение плавать. Остальному научит инструктор.

Главное в сап-серфинге — удерживать баланс. Достаточно просто встать на доску и плыть по реке. Такая физическая нагрузка отлично снимает стресс. Водное развлечение находится всего в 78 километрах от столицы.

Источник фото: телеканал «360»

После прогулки по воде можно перекусить и посетить другие интересные места. А если во время путешествия понадобится что-то купить — в магазине наверняка получится расплатиться при помощи Системы быстрых платежей. При этом способе оплаты не нужно носить с собой карту и наличные, а вдобавок можно получить возможность выиграть 50% кешбэка или денежные призы — 200 тысяч или миллион рублей.

Водные развлечения, активный спорт и вкусная еда, все это есть в Звенигороде. Отдых для всей семьи или веселые выходные с друзьями — добро пожаловать в «Лето в Подмосковье»!