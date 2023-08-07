Лето в Подмосковье 07 августа 2023, 14:54 Производители из Солнечногорска представили хлеб и улиток на гастрономическом фестивале в Истре Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Масштабный гастрономический фестиваль прошел в Истре. Предприниматели из Солнечногорска представили на мероприятии более 45 килограммов хлеба из русской печи и свыше 10 тысяч виноградных улиток, а также полезное мороженое.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Главный гастрономический фестиваль Подмосковья проходит в восьмой раз. Участие в нем приняли более 350 фермеров, сыроваров, пекарей, молочников, пчеловодов, колбасников, виноделов и других представителей аграрного дела.

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Солнечногорский пекарь Олег Ковш совместно с супругой Натальей представили более 45 килограммов хлеба, приготовленного по особому рецепту в русской печи, а также муку и каши.

Своими новинками удивлял и еще один представитель муниципалитета — основатель фермы «Улитки солнечных холмов» Дмитрий Дмитриев. Каждый желающий мог продегустировать улиток с тремя вкусами: пряные травы с чесночком, грецкий орех с базиликом, нежный творожный сыр с красным перцем.

Кроме того, гости фестиваля могли попробовать полезное мороженое от солнечногорской компании «Айс кро».

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжаем развивать сельскохозяйственные территории в нашем округе. Отмечу, что участие солнечногорских фермеров в фестивале позволяет показать и представить людям нашу продукцию, выйти на более широкий рынок», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион ищет индивидуальный подход к каждому предпринимателю.

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