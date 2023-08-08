Лето в Подмосковье 08 августа 2023, 15:03 Почти 9 тысяч человек отдохнули на пляже озера Сенеж в Солнечногорске в выходные Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Посещаемость пляжей Московской области побила все рекорды в прошедшие выходные. Главной точкой притяжения стал берег озера Сенеж в Солнечногорске. Там отдохнули более 8,5 тысячи человек.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Городской пляж в Солнечногорске оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. Там есть лежаки и кабинки для переодевания, работают точки общественного питания. Посетителям доступен прокат досок для сап-серфинга, лодок, катамаранов. Ежедневно с 10:00 до 22:00 на пляже дежурят спасатели.

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«В 2019 году пляж благоустроен по губернаторской программе. На основании заключения областного управления Роспотребнадзора он официально признан безопасным местом отдыха и соответствует всем санитарным требованиям», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что в выходные посетителям городского парка и набережной волонтеры раздали несколько сотен бутылок питьевой воды, чтобы было легче перенести аномально жаркую погоду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил уделить максимум внимания безопасности мест отдыха в регионе.

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