08 августа 2023, 15:03
Почти 9 тысяч человек отдохнули на пляже озера Сенеж в Солнечногорске в выходные
Посещаемость пляжей Московской области побила все рекорды в прошедшие выходные. Главной точкой притяжения стал берег озера Сенеж в Солнечногорске. Там отдохнули более 8,5 тысячи человек.
Городской пляж в Солнечногорске оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. Там есть лежаки и кабинки для переодевания, работают точки общественного питания. Посетителям доступен прокат досок для сап-серфинга, лодок, катамаранов. Ежедневно с 10:00 до 22:00 на пляже дежурят спасатели.
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«В 2019 году пляж благоустроен по губернаторской программе. На основании заключения областного управления Роспотребнадзора он официально признан безопасным местом отдыха и соответствует всем санитарным требованиям», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Он добавил, что в выходные посетителям городского парка и набережной волонтеры раздали несколько сотен бутылок питьевой воды, чтобы было легче перенести аномально жаркую погоду.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил уделить максимум внимания безопасности мест отдыха в регионе.
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