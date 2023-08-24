24 августа 2023, 12:59
Пляж на озере Сенеж в Солнечногорске посетили более 80 тысяч человек этим летом
Самым популярным местом отдыха у воды в Подмосковье стал пляж на озере Сенеж в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
Пляж озера Сенеж за купальный сезон посетили более 80 тысяч человек. Среди жителей и гостей округа популярностью пользовался прокат досок для сапсерфинга, лодок, катамаранов. Также на территории можно воспользоваться лежаками и кабинками для переодевания. Работаю и точки общественного питания.
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«Каждые выходные всех солнечногорцев и гостей муниципалитета ожидала развлекательная программа в рамках губернаторского проекта „Лето в Подмосковье“. Со стороны администрации уделяли большое внимание контролю территории пляжа. С начала лета осуществлялись регулярные проверки за содержанием», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил уделить максимум внимания безопасности мест отдыха в регионе.
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