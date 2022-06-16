Новые благоустроенные пляжи Подмосковья откроют 18 июня

В Подмосковье завершили благоустройство 15 пляжей. Они примут первых гостей уже на этих выходных. Работы проводились по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Министерство благоустройства Подмосковья анонсировало открытие 15 благоустроенных пляжей. Жители области смогут отдохнуть на 212 зонах отдыха. Как отметил министр благоустройства области Михаил Хайкин, пляжи ежегодно становятся главными точками притяжения в жаркое время года.

«Всего в Московской области 212 пляжей и зон отдыха, все они находятся в нормативном состоянии и готовы принимать гостей. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича сейчас мы завершаем благоустройство 15 пляжных территорий. Для нас важно обеспечить комфортный и безопасный отдых жителей и гостей Подмосковья на водных объектах региона», — рассказал Хайкин.

Программа «Формирование современной комфортной городской среды» включила пляжи Черноголовский, Инженерный пруд Дмитрова, пляж в парке Семейного отдыха Дубны, Любляна Егорьевска, берег реки Истра, пляж в парке Сестрорецкий в Клину, пляж на реке Банька Красногорска, Голубое озеро в Луховицах, Волкуша в Лыткарино, Кореневский карьер в Люберцах, Исаакиевское озеро округа Орехово-Зуевский, Белопесоцкий карьер в Ступино, пляж в парке Победы округа Талдомский и озеро Большое Фрязина.

Территории оснастят информационными стелами, велопарковками, кабинами для переодевания, туалетами, душевыми, урнами для раздельного сбора отходов, площадками для пляжного волейбола. Белый песок завезли на 80 пляжей Подмосковья, а к концу недели он появится еще на 24 территориях.