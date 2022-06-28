Названы лучшие маршруты для квадроциклов в Подмосковье

Жители Подмосковья могут разнообразить летние выходные, прокатившись на квадроцикле по живописному маршруту на любой вкус. Новички и опытные экстремалы могут отправиться покорять бездорожье и лесные тропы или отправиться в сафари-тур.

Индивидуальные и групповые маршруты предлагают несколько организаций Подмосковья. Поездки разнятся не только по цене, но и предпочтениям клиентов: от лесных прогулок до бездорожья. Организаторами туров на квадроциклах поделился welcome.mosreg.

Прокат квадроциклов «Квадролига» в Богородском предлагает гостям отправиться в экспедицию по глухому сосновому богу. В пути придется пробираться через труднопроходимые места, а маршрут порадует лесными озерами, лугами, карьерами и болотами.

Клуб «Газуй!» в Домодедово составил несколько живописных маршрутов. На них наездникам встретятся лесные реки и озера, грязевые болота, старинные каменоломни и другие красивые места.

В «Квадро Пушкино» в деревне Костино Пушкинского округа доступны поездки для новичков. Подмосковные пейзажи будут сопровождать райдеров во время спокойной прогулочной поездки.

Цены на поездки зависят от продолжительности и маршрута.