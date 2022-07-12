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    12 июля 2022, 16:36

    Театр и кино на природе. Творческий марафон в помощь инвалидам пройдет в Чехове

    Благотворительный марафон в помощь инвалидам пройдет в Чехове

    Анастасия Аброськина

    Традиционный благотворительный марафон пройдет в музее-заповеднике Чехова «Мелихово». Его задача — помочь семьям с детьми-инвалидами. Вступительным взносом станет входной билет.

    Театр и кино на природе. Творческий марафон в помощь инвалидам пройдет в Чехове | Изображение 1

    Это литературно-музыкальный марафон, стартующий 16 июля, в 12:00. Участники смогут добровольно пожертвовать деньги для семей с инвалидами, которые нуждаются в дорогих лекарствах и медицинском оборудовании.

    Для гостей проведут аукцион, где разыграют единственные в своем роде лоты, связанные с жизнью писателя Антона Чехова.

    Что еще ждет гостей?

    Перед зрителями выступят вокальный и струнный ансамбли. Гости встретятся с Дмитрием Капустиным — автором книги и статей по биографии Чехова.

    Театр и кино на природе. Творческий марафон в помощь инвалидам пройдет в Чехове | Изображение 2

    Выступят артисты театра «Чеховская студия». Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам.

    Состоится и презентация книги «Антон Чехов: путешествие по Азии и Европе». Для детей проведут познавательную прогулку.

    Театр и кино на природе. Творческий марафон в помощь инвалидам пройдет в Чехове | Изображение 3

    Одним из главных событий станет премьера документального фильма о ежегодном международном конкурсе чтецов ко дню рождения Антона Чехова.

    Все желающие смогут посетить экскурсии и отправить открытку с видом музея в любую точку России. Подробности о фестивале — на сайте chekhovmuseum.com.