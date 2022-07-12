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    12 июля 2022, 14:57

    Гости фестиваля «Ромашковое поле» в Раменском прокатятся на катамаране и обучатся флористике

    Анастасия Аброськина

    Полевая кухня, катамараны, мастер-класс по флористике — все это ждет гостей фестиваля «Ромашковое поле» в Раменском 17 июля. Каждый год он привлекает семьи, ценителей традиций и всех, кто хочет провести время за интересными занятиями.

    Гости фестиваля «Ромашковое поле» в Раменском прокатятся на катамаране и обучатся флористике | Изображение 1

    Это православный семейный фестиваль, который развернется на территории Покровского храма в селе Карпово.

    В основу фестиваля лягут семейные традиции царской семьи Николая II. Для посетителей подготовят дегустацию сладостей, детские игровые площадки.

    Гости фестиваля «Ромашковое поле» в Раменском прокатятся на катамаране и обучатся флористике | Изображение 2

    Состоится ярмарка мастеров, где все желающие смогут купить уникальные авторские сувениры. Кроме того, гостей фестиваля ждут концерт и мастер-класс по гжельской росписи.

    Здесь же пройдет благотворительная акция «Белый цветок» в помощь нуждающимся. Будет работать полевая почта «Письмо солдату».

    Гости фестиваля «Ромашковое поле» в Раменском прокатятся на катамаране и обучатся флористике | Изображение 3

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