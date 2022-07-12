Гости фестиваля «Ромашковое поле» в Раменском прокатятся на катамаране и обучатся флористике

Полевая кухня, катамараны, мастер-класс по флористике — все это ждет гостей фестиваля «Ромашковое поле» в Раменском 17 июля. Каждый год он привлекает семьи, ценителей традиций и всех, кто хочет провести время за интересными занятиями.

Это православный семейный фестиваль, который развернется на территории Покровского храма в селе Карпово.

В основу фестиваля лягут семейные традиции царской семьи Николая II. Для посетителей подготовят дегустацию сладостей, детские игровые площадки.

Состоится ярмарка мастеров, где все желающие смогут купить уникальные авторские сувениры. Кроме того, гостей фестиваля ждут концерт и мастер-класс по гжельской росписи.

Здесь же пройдет благотворительная акция «Белый цветок» в помощь нуждающимся. Будет работать полевая почта «Письмо солдату».

Подробности о самых ярких и интересных вариантах отдыха мы рассказываем в рубрике «Лето в Подмосковье».

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