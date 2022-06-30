Воробьев назвал главные летние события в Подмосковье

Лето в Подмосковье наполнено яркими музыкальными, музейными и вкусными событиями. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в первых числах июля начнется Фестиваль искусств Чайковского, а позже — «Сыр! Пир! Мир!».

«Самое ближайшее — с 1 по 10 июля — пройдет традиционный Фестиваль искусств Чайковского. Спасибо Денису Мацуеву и Юрию Башмету за то, что они постоянно окормляют его. Он у нас собирает большое количество любителей классической музыки», — рассказал губернатор.

В середине июля — с 14-е по 17-е — развернется традиционный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре. Площадкой для него станет «Новый Иерусалим».

Попробовать и купить свежие фермерские продукты с разных уголков страны можно будет на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в августе.

Туда приезжают, я думаю, около 50 регионов. Фермеры заранее готовятся и продают свою продукцию. Настроение там очень доброе и аутентичное, ведь все проходит на природе Андрей Воробьев.

Фестиваль продлится с 5 по 7 августа. Сегодня это известное на всю Россию гастрономическое событие.

«Начиналось все сыром, но там можно много другого купить: мед, масло — полноценный гастрофестиваль. Это нравится людям, и мы стараемся каждый следующий сделать лучше, комфортнее», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что значение имеют все детали, включая парковки и современную навигацию.

Выбрать, куда отправиться отдыхать, жители и гости региона могут на портале welcome.mosreg.ru и с помощью мобильного приложения «Мое Подмосковье».

«Нужно посоветоваться, прежде всего, с семьей, затем зайти на сайт welcome.mosreg.ru. Потому что у меня, например, недавно разговор был со своими детьми — один хочет на велосипеде, другая — в теннис, третий — на рыбалку. Поэтому лучше всего слушать советы и желания семьи. А вот удовлетворить их, эти запросы, должны мы», — заключил Андрей Воробьев.

На туристическом портале региона welcome.mosreg.ru можно посмотреть описание лучших мест отдыха Московской области.