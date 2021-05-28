Синтез музыки, искусства и атмосферы. Подмосковье проведет два культурных фестиваля в июле

Подмосковье приглашает гостей окунуться в атмосферу фестивалей музыки и искусств, которые пройдут в июле. На несколько дней Истру и Клин превратят в музеи под открытым небом, где выступят именитые исполнители и удивят световыми эффектами.

Клин

С 1 по 11 июля Клин примет гостей Международного фестиваля искусств Чайковского. Он состоится уже в седьмой раз. Перед зрителями выступят выдающиеся музыкальные коллективы и исполнители.

Весной 2019 года его включили в Европейскую ассоциацию фестивалей наряду с театральным фестивалем в Авиньоне и музыкальным в Эдинбурге.

Фуд-корты, концертная площадка на сотни посадочных мест и именитые гости — все это было здесь в прошлом году, но уже в сокращенном формате. Например, фестиваль смог принять 600 посетителей вместо 1,2 тысячи из-за пандемии.

Тем не менее для гостей подготовили уникальную зеркальную сцену, в которой отражалось небо, а для врачей и волонтеров провели бесплатные концерты.

Истра

А с 14 по 18 июля в музее Истры «Новый Иерусалим» проведут фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей».

В прошлом году фестиваль в Истре провели в круглом уличном музейном атриуме. Его стены позволили воспроизвести эффект объемной 3D-проекции.

На площадке смонтировали и специальные установки, которые обеспечили гостей теплом. Для зрителей выступили мировые звезды классической сцены.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» — это синтез звука, искусства и особой атмосферы. Среди его главных идеологов народный артист России Максим Дунаевский.