Экстремальное лето. Где в Подмосковье покорить бездорожье на квадроцикле

Корреспондент «360» отправился покорять бездорожье Дзержинского округа на квадроцикле в клубе Crossmania club, чтобы показать, как можно скрасить «Лето в Подмосковье». Чтобы не бояться луж и грязи, перед поездкой пришлось купить сменную одежду. Сделать это быстро и без хлопот удалось при помощи Системы быстрых платежей. К тому же появилась возможность выиграть приятный бонус — 50% кешбэка, 200 тысяч или миллион рублей. Собрали вещи — и вперед, в экстремальное путешествие!

Первые квадроциклы появились в одно время с автомобилями — в 20-х годах прошлого века. Тогда их мощность была всего две лошадиные силы. Сейчас этот транспорт не уступит хорошему внедорожнику и сможет разогнаться до 110 километров в час по бездорожью. Хоть квадроциклы и кажутся опасными, управлять ими не страшно, если соблюдать технику безопасности.

Инструкторы клуба покажут, как управлять транспортом, и предоставят экипировку. Маршрут пройдет по живописным местам: реки, овраги, ручьи и поля, но любоваться природой некогда — нужно следить за дорогой.

Такая поездка даст не только прилив адреналина, но и заряд энергии. Корреспондент уверяет — час поездки станет отличной альтернативой тренажерному залу, особенно в жаркие дни.