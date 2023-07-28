28 июля 2023, 17:14
Дом-перевертыш построили в Пестовском парке в Балашихе
Дом-перевертыш, в создании которого участвовала нейросеть, открылся в Пестовском парке в Балашихе. Он посвящен художникам-участникам фестиваля «Культурный код».
Это первый арт-объект в Подмосковье, в создании которого участвовала нейросеть. Искусственный интеллект объединил в единую композицию муралы, изображенные на домах в микрорайоне Железнодорожный. Полученной картинкой украсили фасад дома-перевертыша.
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Первый этаж дома занимает арт-кафе. Его потолок украшает перевернутый макет панельных домов, на фасаде которых транслируются муралы.
Второй этаж выполнен в формате музейной экспозиции. Он находится под наклоном, в двух плоскостях. Там посетители могут почувствовать на себе, что ощущают космонавты в невесомости. Интерьер оформлен в ретро стиле. Все экспонаты собирали у жителей города.
Пестовский парк открыт для посетителей ежедневно — с 06:00 до 00:00. Подробную информацию можно получить на сайте объединенной дирекции парков Балашихи.
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