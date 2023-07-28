Лето в Подмосковье 28 июля 2023, 17:14 Дом-перевертыш построили в Пестовском парке в Балашихе Телеканал «360»

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Дом-перевертыш, в создании которого участвовала нейросеть, открылся в Пестовском парке в Балашихе. Он посвящен художникам-участникам фестиваля «Культурный код».

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Это первый арт-объект в Подмосковье, в создании которого участвовала нейросеть. Искусственный интеллект объединил в единую композицию муралы, изображенные на домах в микрорайоне Железнодорожный. Полученной картинкой украсили фасад дома-перевертыша.

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Первый этаж дома занимает арт-кафе. Его потолок украшает перевернутый макет панельных домов, на фасаде которых транслируются муралы.

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Второй этаж выполнен в формате музейной экспозиции. Он находится под наклоном, в двух плоскостях. Там посетители могут почувствовать на себе, что ощущают космонавты в невесомости. Интерьер оформлен в ретро стиле. Все экспонаты собирали у жителей города.

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Пестовский парк открыт для посетителей ежедневно — с 06:00 до 00:00. Подробную информацию можно получить на сайте объединенной дирекции парков Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

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