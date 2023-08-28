Лето в Подмосковье 28 августа 2023, 12:54 Более 6 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Творческие коллективы «Акцент» и «Тоrпеды Crew» стали победителями фестиваля «Город танцует в парках» в Солнечногорске. Мероприятие на набережной озера Сенеж посетили 6600 жителей и гостей округа.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Десять команд из Солнечногорска соревновались за право выйти в гала-финал фестиваля «Город танцует в парках». Все участники получили комментарии от профессионального жюри: заслуженного артиста России Егора Дружинина и хореографа Владимира Гудыма. Ведущей мероприятия стала актриса театра и кино Светлана Камынина.

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«Егор Дружинин отметил очень высокий уровень всех солнечногорских коллективов, но лучшими были „Тоrпеды Crew“ и „Акцент“. Именно они представят наш городской округ на гала-концерте в финале масштабного и яркого проекта этого летнего сезона. Болеем всем округом и ждем победы наших ребят», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Помимо выступлений танцевальных команд, зрители увидели номера профессиональных танцоров, участников телевизионных шоу: DS Crew, Арины Ахметовой, Виталия Савченко и других. Также гости фестиваля приняли участие в танцевальных мастер-классах.

Финал проекта «Город танцует в парках» пройдет в Пестовском парке в Балашихе 2 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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