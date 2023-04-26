Лето в Подмосковье 26 апреля 2023, 10:59 Более 1,2 тысячи мероприятий проекта «Лето в Подмосковье» проведут в Химках

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Проект «Лето в Подмосковье» стартует в мае. Для проведения более 500 спортивных и 700 культурных мероприятий в Химках задействуют все парки и зоны отдыха.

Активности ждут гостей парков «Подрезково», имени Величко, «Дубки», «Два берега» и «Экоберег». Они смогут покататься на аттракционах, поучаствовать в открытых тренировках по футболу и волейболу, танцевальных мастер-классах и других мероприятиях. Также в парках округа пройдут концерты, детские праздники, творческие встречи, игры и пикники.

Подробная программа мероприятий проекта «Лето в Подмосковье» размещена на главном туристическом портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе стартовала подготовка к сезону летнего отдыха.

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