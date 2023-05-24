Культура 24 мая 2023, 19:33 Звезды классической музыки выступили на концерте ко Дню славянской письменности и культуры в Москве Артисты Гергиев, Мацуев и Герзмава выступили на концерте на Красной площади в Москве Unsplash

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На главной площади страны состоялся праздничный гала-концерт, на котором прозвучали русские народные песни, православные духовные песнопения, фрагменты из оперных и симфонических произведений Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Об этом сообщила «Газета.ru»

На мероприятии выступили руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, а также оперные певцы и многие другие. Ведущие — Александр Малич и Валерия Ланская. Трансляцию концерта можно посмотреть в 19:45 на телеканале «Культура».

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День славянской письменности и культуры отмечают во многих странах в память о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. Составители первой славянской азбуки перевели на кириллицу богослужебные книги и заложили тем самым основы славянской письменности.

Главная идея праздника — национально-духовное сплочение славянских народов, имеющих общие истоки, традиции, обычаи и единое культурное пространство.

Ранее в Егорьевске запланировали провести концерт и выставку ко Дню российского предпринимательства.