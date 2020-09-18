facebook_pixel
    18 сентября 2020, 10:58

    Звезда «Игры престолов» рассказала о главном неудобстве на съемках

    Алена Макаренко

    Британская актриса Мэйси Уильямс рассказала о главной проблеме, с которой столкнулась во время съемок в «Игре престолов». В телесериале она исполнила роль Арьи Старк. Об этом сообщило издание Express.

    Для 23-летней звезды худшими моментами в работе оказались съемки на открытом воздухе под дождем. Актрисе пришлось мириться с мокрыми ногами на площадке.

    «Это было самое худшее», — призналась Уильямс.

    Девушка добавила, что многие сцены «Игры престолов» снимали в британском Белфасте. Туда она каждый год приезжала с большим удовольствием.

    Ранее актриса Эмилия Кларк пожаловалась на гендерное неравенство во время съемок в «Игре престолов». Женщины, которые носили жаркие костюмы, не могли охладить свое тело в отличие от мужчин.

    Фэнтезийный телесериал «Игра престолов» основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона прошла в США 17 апреля 2011 года, последнюю серию финального сезона показали 19 мая 2019-го.

    Уильямс получила за роль Арьи Старк две номинации на премию «Эмми» и шесть номинаций на премию Гильдии киноактеров США, напомнило РИА ФАН.

    Новости SMI.FM