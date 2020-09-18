Звезда «Игры престолов» рассказала о главном неудобстве на съемках

Для 23-летней звезды худшими моментами в работе оказались съемки на открытом воздухе под дождем. Актрисе пришлось мириться с мокрыми ногами на площадке.

«Это было самое худшее», — призналась Уильямс.

Девушка добавила, что многие сцены «Игры престолов» снимали в британском Белфасте. Туда она каждый год приезжала с большим удовольствием.

Ранее актриса Эмилия Кларк пожаловалась на гендерное неравенство во время съемок в «Игре престолов». Женщины, которые носили жаркие костюмы, не могли охладить свое тело в отличие от мужчин.

Фэнтезийный телесериал «Игра престолов» основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона прошла в США 17 апреля 2011 года, последнюю серию финального сезона показали 19 мая 2019-го.

Уильямс получила за роль Арьи Старк две номинации на премию «Эмми» и шесть номинаций на премию Гильдии киноактеров США, напомнило РИА ФАН.