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    28 августа 2020, 15:16

    Эмилия Кларк рассказала о дискриминации на съемках «Игры престолов»

    Анастасия Кременчугская

    Эмилия Кларк, актриса, звезда сериала «Игра престолов», пожаловалась на гендерное неравенство во время съемок. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежное издание.

    Оказалось, что женщины, носившие жаркие костюмы, не имели возможности охладить свое тело в отличие от мужчин. Актеры, игравшие ссыльных из Ночного Дозора, включая Джона Сноу, носили одежду, делавшую их похожими на «шерстистых мамонтов»

    «К их шубам прикрепляли маленький насос с генератором, который закачивал холодную воду в небольшие трубы», — пояснила актриса.

    Она добавила, что единственное, что ей было дозволено — приподнимать локоны парика.

    Эмилия добавила, что ситуация была крайне непростая. За неимением других вариантов ей приходилось прибегать к пакетам со льдом, которые хоть как-то помогали охладиться. К слову, гардероб Матери драконов пополнился громоздкими вещами только в последних сезонах. В начале сериала на Кларк было не так много одежды, как на многих других актерах.

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