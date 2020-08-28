Эмилия Кларк рассказала о дискриминации на съемках «Игры престолов»

Оказалось, что женщины, носившие жаркие костюмы, не имели возможности охладить свое тело в отличие от мужчин. Актеры, игравшие ссыльных из Ночного Дозора, включая Джона Сноу, носили одежду, делавшую их похожими на «шерстистых мамонтов»

«К их шубам прикрепляли маленький насос с генератором, который закачивал холодную воду в небольшие трубы», — пояснила актриса.

Она добавила, что единственное, что ей было дозволено — приподнимать локоны парика.

Эмилия добавила, что ситуация была крайне непростая. За неимением других вариантов ей приходилось прибегать к пакетам со льдом, которые хоть как-то помогали охладиться. К слову, гардероб Матери драконов пополнился громоздкими вещами только в последних сезонах. В начале сериала на Кларк было не так много одежды, как на многих других актерах.