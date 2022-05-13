Зрители назвали оценки полуфинала Евровидения подделкой

Зрители посчитали оценки судей за полуфинальный этап Евровидения-2022 фальшивыми. Об этом сообщило британское издание The Mirror.

В частности, пользователи Сети назвали несправедливыми оценки для конкурсантов из Албании (Ронела Хаяти) и Латвии (группа Citi Zeni). Они назвали их явными лидерами на первом этапе, а оценки нечестными. Обе команды не прошли в финал конкурса.

Также сомнению подверглись оценки певицы S10, представлявшей Нидерланды. Фанаты уверены, что она не заслуживает места в финальной стадии конкурса.

«Полуфинал Евровидения явно сфальсифицирован, это самый ужасный этап, который я видел за все годы», — написал один из зрителей.

Финальная стадия Евровидения-2022 пройдет в Турине в субботу, 14 мая. Россию отстранили от участия в конкурсе после начала специальной операции на Украине.

Музыкальный критик Илья Легостаев допустил, что прошедший в финал конкурса украинский ансамбль Kalush Orchestra может занять первое место, поскольку сложилась подходящая политическая ситуация.